Schwerin : Künftiger Standort des Jobcenters noch offen

von Christian Koepke

23. Juli 2019, 05:00 Uhr

Wo soll in Zukunft das Schweriner Jobcenter stehen? Anfang des Jahres stellte Oberbürgermeister Rico Badenschier persönlich die Idee vor, das Center vom Margaretenhof an den Berliner Platz zu verlegen, gegebenenfalls gemeinsam mit der Arbeitsagentur. Bis 2023 läuft der Mietvertrag am Margaretenhof. Noch ist nichts entschieden, heißt es nun nach einem Treffen von Mitgliedern der Trägerversammlung des Jobcenters, in der Vertreter der Stadt und der Arbeitsagentur sitzen. In der Sitzung wurde nach SVZ-Informationen über die Ergebnisse eines Markterkundungsverfahrens gesprochen, bei dem mehrere Interessenten ihre Vorschläge für ein künftiges Jobcenter und seinen Standort eingereicht hatten (wir berichteten). Eine Ausschreibung soll dem Vernehmen nach für den Spätsommer vorbereitet werden. Sozialdezernent Andreas Ruhl hatte in der Vergangenheit deutlich gemacht, dass die Stadt an einer gemeinsamen Lösung mit der Arbeitsagentur interessiert sei. Eine Entscheidung über einen etwaigen Umzug der Agentur würden die zuständigen Gremien der Behörde treffen.