CSD in Schwerin : Laut und schrill für freie Liebe

von Mario Kuska

30. Juni 2019, 20:00 Uhr

Seit zwei Wochen hängen die Regenbogenfahnen am Bertha-Klingberg-Platz – ganz im Zeichen der freien und auch gleichgeschlechtlichen Liebe. Am Sonnabend hatten die Festwochen jetzt ihren absoluten Höhepunkt. Laut, bunt und schrill zogen mehr als tausend „Demonstranten“ durch die Stadt und sprachen sich am Christopher-Street-Day gegen Homophobie aus.