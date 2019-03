Schwerin : Lesung soll Mut machen

von svz.de

14. März 2019, 07:26 Uhr

Am Montag wird Hartmut Haker um 16 Uhr aus seinen Büchern und Theaterstücken im Festsaal der Carl-Friedrich-Flemming-Klinik lesen. Er will damit Mut machen. Seine Lesungen sind ein Angebot für Betroffene, Angehörige, Vereine und Fachkräfte in der Psychiatrie. Hakers Botschaft ist, dass man sich nicht verstecken darf, sondern mit anderen reden muss. Deshalb sei es ihm ein Anliegen, die psychischen Erkrankungen zu enttabuisieren. Dem Autor ist wichtig, das Stigma von diesen Erkrankungen zu nehmen. Die Lesung findet auf dem Gelände der Helios-Kliniken statt.