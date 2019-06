Schwerin : Libellen in der Nachbarschaft

von svz.de

20. Juni 2019, 11:35 Uhr

Bei einem Vortrag über heimische Libellen in Schwerin und Umgebung können Schweriner sich über Insektengruppen informieren. Dr. Hauke Behr vom städtischen Umweltamt wird die bisher bekannten Libellenarten sowie deren Lebensräume vorstellen. Der Vortrag findet nächste Woche am Donnerstag, 27. Juni, um 18 Uhr in der Naturschutzstation statt. Infos und Anmeldungen telefonisch unter 0385/47733744 oder per E-Mail: Naturschutzstation@NABU-MV.de.