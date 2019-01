Schwerin : Liberale schicken Richter ins Rennen

von Onlineredaktion SVZ

22. Januar 2019, 05:00 Uhr

Die Mitglieder der Freien Demokraten in Schwerin haben ihre Kandidatenliste zur Kommunalwahl verabschiedet. Kreisvorsitzender Frank Haacker: „Wir haben es geschafft, uns strategisch so aufzustellen, dass es in allen drei Wahlbereichen eine einheitliche Liste der Kandidaten der Freien Demokraten geben wird. Die Vertreter stellen ein starkes Team dar. Christoph Richter ist Spitzenkandidat.“

Richter: „Ich freue mich, dass wir es geschafft haben, ein so starkes Team aufzustellen. Jetzt heißt es mehr denn je, liberale und sachliche Akzente in der Öffentlichkeit und im politischen Alltag zu setzen, frei und unabhängig von den typischen Wahlkampfkapriolen.“ Weitere Kandidaten der FDP sind Frank Haacker, Silke Burmester, Gerd Güll, Rainer Schiffel, Oliver Nuß, Dietmar Tackmann, Doreen Siegemund, Eberhard Otto, Stephan Roolf, Thomas Burmester und Joachim Heilborn.