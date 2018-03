Bestattungen in Schwerin : Lieber Urne statt Sarg

Fast 90 Prozent der Schweriner entscheiden sich für die preisgünstigere Feuerbestattung

von Samuel Jambrek

13. März 2018, 05:00 Uhr

Von der Erdbestattung zur Kremation – die Bestattungskultur hat sich in den vergangenen Jahren gewandelt. Zumeist fällt die Entscheidung der Schweriner heute auf die Feuerbestattung. Ganz nah dran am Wandel sind die Bestattungshäuser der Stadt. Denn sie beraten die Angehörigen rund um Bestattung und Trauerfeier. Und sprechen auch mit dem Pastor, sofern den Angehörigen Religion etwas bedeutet.

Der erste Kontakt zum Bestatter sei für die Angehörigen der schwierigste, sagt Grit Hennig vom gleichnamigen Bestattungsunternehmen. Oft fließen die Tränen bereits nach dem „Guten Tag“. Fast allen fiele es im Moment der Trauer schwer, ihr Anliegen auszudrücken, sagt Grit Hennig. Sie versuche deshalb zunächst, betroffene Angehörige zu beruhigen. Erst dann könne über die eigentliche Beerdigung gesprochen werden. Eine zentrale Frage sei: Wie lasse ich den Verstorbenen beisetzen?

„Heute sind bei uns etwa neun von zehn Bestattungen Feuerbestattungen“, sagt Grit Hennig. In Mecklenburg-Vorpommern würden es etwa 80 Prozent sein, sagt Torsten Lange, Vorsitzender des Bestatterfachverbandes.

Die große Verbreitung der Leichenverbrennung hänge auch damit zusammen, dass die Grabstätten für Urnen teils preiswerter seien, weil sie weniger Platz bräuchten. Doch gebe es über das Land verteilt, laut Lange, große Preis-Unterschiede. Während Angehörige für eine einfache Urnengrabstätte zwischen 350 und 1300 Euro zahlen, koste die traditionelle Sarg-Grabstätte zwischen 700 und 1800 Euro.

Habe sich jemand für die Kremation entschieden, seien wiederum zahlreiche Formen möglich, erklärt Grit Hennig. So könne die Asche nicht nur in einer Urne auf dem Alten Friedhof oder Waldfriedhof beigesetzt, sondern auch auf eigens dafür vorgesehenen Waldflächen oder Wiesen verstreut werden. Auch auf der See sei das möglich.

Die Trauerfeier ist fester Bestandteil der Bestattungskultur. Denn fast immer möchten Angehörige auf diese Weise würdevoll Abschied nehmen. „Wir wollen die Person des Verstorbenen in den Vordergrund stellen“, sagt Grit Hennig. Bei einem Handballer könne das Trikot beispielsweise als Dekoration genutzt werden. Henning: „Trauermusik kann vom Radetzky-Marsch bis hin zur Rockmusik von AC/DC gehen.“

Auf rot gepolsterten Stühlen können Angehörige im Bestattungshaus Westphal Platz nehmen. Hier plant Bestatter Reinhard Westphal mit Angehörigen eines Verstorbenen die nächsten Schritte. In den Nachbarräumen stehen Ausstellungsstücke zur Begutachtung. Kaum eine Urne ist einfarbig. Auf vielen Gefäßen finden sich Motive. Von der Kerze, der Rose bis zum Baum. „Urnengräber sind auch beliebt, weil die Grabpflege meistens nicht so aufwendig ist“, sagt Westphal. „In vielen Familien sind die Kinder weit weg und die Familiengrabstelle kann später nicht mehr gepflegt werden“, so Westphal weiter.

Wie sieht die Zukunft der Bestattungskultur aus? Torsten Lange vom Bestatterfachverband prognostiziert: „Die Bedeutung traditioneller Konventionen und Riten wird weiter zurückgehen.“ Das brächte die Chance mit, intensiver auf die Person des Verstorbenen einzugehen.