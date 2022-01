Schwerin : Linienbus stößt mit Transporter zusammen

Bei dem Unfall an der Kreuzung Werderstraße, Knaudtstraße wurden zwei Fahrgäste am Dienstag leicht verletzt. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit insgesamt rund 70.000 Euro.

18. Januar 2022, 16:47 Uhr

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe insgesamt von rund 70.000 Euro – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 10 Uhr auf der Kreuzung Werderstraße, Knaudtstraße ereignet hat. Beteiligt an dem Unfall war auch ein Linienbus des Schweriner Nahverkehrs.

Nach Angaben der Polizei befuhr der 31-jährige Fahrer des Busses der Linie 11 die Knaudtstraße und wollte die Kreuzung in Richtung Walther-Rathenau-Straße überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Transporter, der in der Werderstraße stadtauswärts unterwegs war.

Ermittlungen zur Unfallursache dauern an

„Zwei Fahrgäste des Busses zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu“, sagte Polizeisprecher Rainer Autzen. Eine sofortige medizinische Behandlung sei jedoch nicht erforderlich gewesen. „Der Busfahrer und der 59-jährige Fahrer des Transporters aus dem Schweriner Umland blieben unverletzt“, so Autzen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten noch an.

Laut Polizei haben sich an der betreffenden Kreuzung im vergangenen Jahr fünf Verkehrsunfälle im Zusammenhang mit Rotlicht ereignet. Unfälle mit Bussen seien aber nicht darunter gewesen, erklärte Autzen, der auch nicht von einem besonderen Unfallschwerpunkt in der Stadt sprechen wollte.