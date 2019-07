Paulsstadt : Literarischer Start mit jiddischer Musik

von svz.de

08. Juli 2019, 10:12 Uhr

Sie haben sich viel vorgenommen für das kommende Halbjahr. Die Mitglieder des Freundeskreises „Lista“ und des Literaturclubs beginnen am 14. August literarisch-musikalisch mit einer Lesung der Schriftstellerin Regina Scheer, die viele durch die Lektüre des Buches „Machandel“ kennen. Um 19 Uhr liest sie aus ihrem neuen Buch „Gott wohnt in Wedding“. Die Lesung wird umrahmt von jiddischer Musik. Weitere Termine folgen. Zudem treffen sich die Mitglieder regelmäßig in der Senioren-Akademie in der Wismarschen Straße 144, immer montags um 11.15 Uhr und zu den Lista-Veranstaltungen am Abend oder Nachmittag im Campus am Ziegelsee. Gäste sind immer willkommen. Rückfragen an Liane Römer unter 03860/8188.