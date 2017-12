Schwerin : Manege frei!

vergrößern 1 von 1 Foto: Mario Kuska 1 von 1

von Bert Schüttpelz

erstellt am 29.Dez.2017 | 08:00 Uhr

Lichterglanz und Zirkusmusik, glitzernde Kostüme, exotische Tiere, spektakuläre Akrobatik und lustige Clownerie: Zum sechsten Mal ist die Zirkusfamilie Huppertz mit Artisten-Gästen nach Schwerin gekommen und lässt die Herzen von Kindern und Erwachsenen höher schlagen. Denn: „Bei uns spielt das Herz mit“, sagt Direktor Ralf Huppertz.

Das zweieinhalbstündige Programm glänzt durch Facettenreichtum: Luftakrobatik und Trampolinspaß, Pferdedressuren und Clown-Nummern mit Publikumsbeteiligung, Kraftakrobatik und Ringjonglage – so bunt soll Zirkus sein. Ausverkaufte Premiere und ausgebuchte Vorstellungen sprechen für sich: Der 6. Schweriner Weihnachtszirkus in Krebsförden ist ein Besuchermagnet – und lädt noch bis 3. Januar in seine Manege ein.