SVZ-Lehrstellentag : Mehr als 70 Aussteller sind dabei

von Timo Weber

erstellt am 23.Sep.2017 | 05:00 Uhr

Wo der Weg nach dem erfolgreichen Schulabschluss hingehen kann, zeigen heute mehr als 70 Aussteller auf dem SVZ-Lehrstellentag. Um 11 Uhr beginnt die Jobmesse in der Alten Druckerei, Gutenbergstraße 1. Bis 14 Uhr können sich interessierte Jugendliche und Schulabgänger über verschiedene Ausbildungsberufe informieren. Auch für Abiturienten, die gerne ein duales Studium absolvieren möchten, gibt es die Möglichkeit zum persönlichen Gespräch. Vor Ort gibt es außerdem zahlreiche Aktionen für Besucher: So schießt Sylvana Warsakis für zehn Euro Bewerbungsfotos, die Bundeswehr hat einen Marschrucksack mit 30 Kilo dabei und beim Stand der Sozius gGmbH können Gäste sich in einen Rollstuhl setzen und einen Parcours auf den Rollen durchfahren. Für Jobsuchende gibt es beim 20. Lehrstellentag der Schweriner Volkszeitung außerdem etwas zu gewinnen: Die Hauptpreise der Verlosung sind eine Box der Marke „JBL“, ein Kopfhörer der Marke „Beats“ und ein Controller für die Playstation 4.



