Auf der Suche nach Tierspuren : Mit dem NABU auf winterlicher Entdeckungstour im Schweriner Wald

Der Naturschutzbund lädt ein auf eine winterliche Spurensuche im Schweriner Wald. Dabei werden vor allem Tierspuren bestimmt.

Avatar_prignitzer von Ronald Ufer

17. Januar 2022, 11:07 Uhr

Zu einer winterlichen Erkundungstour durch den stadtnahen Schweriner Wald lädt der Naturschutzbund am 21. Januar ein. „Tiere sind nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter aktiv, denn nicht alle halten Winterschlaf wie der Igel oder der Siebenschläfer“, erklärt Benjamin Weigelt vom NABU-Mecklenburg-Vorpommern. „Rehe, Füchse und Hasen, aber auch Wildschweine und Eichhörnchen, müssen auf Nahrungssuche gehen, um bei den kalten Temperaturen warm und agil zu bleiben.“

Dabei hinterlassen sie Spuren, nicht jeder kann aber sagen, ob sie vom Rotwild oder doch eher vom Wildschwein stammen. „Die Frage nach den Spuren und Fährten ist nicht immer einfach zu klären. Aber mittels Bestimmungswerk und Trittsiegelkunde kann man sicher das richtige Tier herausfinden“, so Benjamin Weigelt.

Spuren bestimmen lernen

Bei einer winterlichen Entdeckungstour in den stadtnahen Wald von Schwerin wird Benjamin Weigelt am 21. Januar auf die Spuren der Tiere aufmerksam machen und zeigen, wie sie diese bestimmen können. Die kleine Exkursion für Jedermann beginnt um 15:30 Uhr statt und wird etwa 1,5 Stunden dauern. Treffpunkt ist die Kleingartenanlage am Fernsehturm.

Nähere Infos erhalten Interessierte bei Anmeldung. Diese ist für die Teilnahme erforderlich und möglich per E-Mail an naturschutzstation@nabu-mv.de oder telefonisch unter 0385/47733744. Die Teilnahme kostet fünf Euro pro Person, für Nabu-Mitglieder drei Euro. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln entsprechend der aktuellen Risikoeinstufung, mindestens jedoch die 3-G-Regel.