Schwerin : Mit der Big Band in den Frühling tanzen

von svz.de

15. April 2019, 07:59 Uhr

Schwerin | Es ist wieder soweit, bei Ataraxia kann getanzt werden. Die mitreißende Musik der Big Band AtaXoundZ unter der Leitung von Michaela Geisler wird am Freitag, 26. April , die Gäste nicht lange auf den Stühlen sitzen lassen. Der Rhythmus geht in die Beine und ob nach Swing, Samba, Foxtrott oder Tango – jeder kann mittanzen oder einfach nur zuschauen. Inspiriert von den Tanzabenden der goldenen Zwanziger haben die Musiker – die in diesem Jahr ihr zwanzigjähriges Jubiläum feiern – ein anregendes Programm vorbereitet. Die Karten sind an der Abendkasse erhältlich, Vorbestellungen werden telefonisch unter 0385/761110 oder unter

info@ataraxia-schwerin. com entgegengenommen.