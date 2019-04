Ostorf  : Mit der Familie in die Sternwarte

von svz.de

17. April 2019, 08:46 Uhr

Ostern können Familien mit Kindern spannende Geschichten in der Sternwarte erleben. Am Sonnabend kann ab 10 Uhr „Oster-Mond-Geschichten“ gelauscht werden. Aber nicht nur Geschichten, untersetzt mit Illustrationen und Bildern der Malerin Angelika Grothues, werden erzählt. Die Kinder erfahren, wie jedes Jahr der Ostertermin bestimmt wird. Unter dem Motto „Der Mond beim Schneider“ wird den Kindern erklärt, warum es einen Vollmond, Halbmond und Neumond gibt und wie er entsteht. Am Sonntag startet um 14.30 Uhr die Sternenvorführung, „Wie der Mond das Osterfest bestimmt“. Für Große und Kleine wird der Zusammenhang zwischen dem Mond und dem Osterfest interessant erzählt und auch gezeigt.