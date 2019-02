Schwerin : Mit Liane Römer literarisch reisen

Lesung, Dinner oder Konzert: Bücherfreunde unternehmen gemeinsam Streifzüge zu Schriftstellern

05. Februar 2019, 08:26 Uhr

Literaturfreundin Liane Römer hat eine Leidenschaft für gute Bücher. Die möchte sie gern mit anderen teilen. Dafür hat die Pinnowerin einen Literaturclub in der Schweriner Seniorenakademie ins Leben gerufen und lädt zu Stammtischen mit Prominenten ein.

2019 jährt sich Theodor Fontanes Geburtstag zum 200. Mal. Den Auftakt der Veranstaltungen machte Schriftstellerin Brigitte Birnbaum im Literaturclub. Sie las aus ihren Büchern „Fontane in Mecklenburg“ und „Theodor Fontane landauf, landab“.

Weil die Beschäftigung mit Literatur viele Formen haben kann, heißt es am 31. März beim Literaturstammtisch „Dinieren mit Puschkin“. Aus Anlass des 220. Geburtstages von Alexander S. Puschkin wird es einen unterhaltsamen Abend im „Kartoffelhus“ geben – mit russischer Küche, Gedichten und Erzählungen.

Am 2. März steht das literarisch-musikalische Programm „Nirgendwo ist der Himmel so hoch“ mit Schriftstellerin Ditte Clemens auf dem Programm. Für den musikalischen Teil sorgen Dr. Eckart Möbius sowie Anne Christin und Stefan Möbius. Der Stammtisch findet im Campus am Ziegelsee statt, „einem sehr beliebten Ort, an dem wir mit Platz und guter gastronomischer Bewirtung verwöhnt werden“, sagt Liane Römer.

Als Mitglied der Fallada-Gesellschaft liegt ihr dieser Schriftsteller sehr am Herzen. Fallada-Sohn Achim Ditzen stellt zwei Wochen später, am 14. März, als Herausgeber des Buches „Ohne euch wäre ich aufgesessen“ anrührende Familienbriefe im Schleswig-Holstein-Haus vor.

Spritzig-musikalisch geht es am 9. März beim Stammtisch im Campus zu mit dem Programm „Jawoll meine Herrn“, in dem Berliner Künstler Klassiker aus der Frühzeit des Tonfilms vortragen. Christoph Heins Roman „Verwirrnis“ wird am 18. März im Literaturclub vorgestellt. „Eine Genugtuung für Ostdeutsche“, so charakterisiert Liane Römer dieses Buch. Eine Premiere gibt es am 4. April im Kulturforum. Lutz Dettmann stellt sein Buch „Über uns der weite Himmel“ vor. Die literarisch-musikalischen Bilderschau „Paula Modersohn-Becker“ folgt am 6. April. Am 4. und 5. Mai gehen Literaturfreunde auf Exkursion nach Braunschweig, Wolfsburg und Wolfenbüttel. Zum 75. Todestag von Wassily Kandinsky gibt es Pfingstsonntag bei Olaf Römers Skulpturenschau in Pinnow die Lesung „Gestatten Kandinsky“.