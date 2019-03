Leezen/Banzkow : Mobiles Bürgerbüro muss pausieren

von svz.de

14. März 2019, 07:40 Uhr

Aufgrund der Vorbereitungen für die Europa- und Kommunalwahlen am 26. Mai fallen die Sprechzeiten des mobilen Bürgerbüros in der Zeit vom 26. März bis 31. Mai in Banzkow und Leezen leider aus. Darüber informiert das Bürgeramt. Das Bürgerbüro in Crivitz bleibt weiter geöffnet. Ab Juni sind die Ansprechpartner wieder zu den gewohnten Sprechzeiten an den Standorten des mobilen Bürgerbüros in der Region für die Bewohner der gemeinde da.