Crivitz : Müllplatz in Crivitz geschlossen

von Katja Frick

27. März 2019, 05:00 Uhr

Die Bewohner der Kleinstadt müssen in Zukunft auf einen Sammelplatz für Papier und Altglas verzichten. Wegen der wiederholt starken Vermüllung wurde der Containerstandort in der Gädebehner Straße durch den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises geschlossen. Fünf der dort früher stehenden acht Papiercontainer wurden an andere Standorte umgesetzt: zwei Container stehen nun in der Weinbergstraße am Gymnasium, drei auf dem Geschwister-Scholl-Platz. Die Glascontainer wurden ersatzlos entfernt.

Insgesamt gibt es im Stadtgebiet nun sieben Containerstellplätze sowie weitere drei Standorte in den Ortsteilen Kladow, Wessin und Radepohl.