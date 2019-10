Schwerin : Musical „Isaak“ begeistert

Fast 100 Jugendliche studieren das Werk in Kürze ein und setzen es in Szene

14. Oktober 2019, 05:00 Uhr

Fast 100 Schüler hatten keine Herbstferien. Sie studierten in Vorpommern das Musical „Isaak“ ein. Das Werk ist für Chor, Solisten und eine Band geschrieben, behandelt die ergreifende biblische Geschichte von Isaak und Abraham. Am Mittwoch fand bereits die erste Aufführung statt, sehr erfolgreich. Binnen Kürze wurde der musikalische Teil einstudiert und dann gleich in Szene gesetzt – modern und mit Band. Die Inszenierung des Stoffes war auch diesmal eine Herausforderung. Am Wochenende kamen sie nach Schwerin, probten den ganzen Tag und überraschten am Abend über 400 Besucher in der Aula des Goethe-Gymnasiums. Alles funktionierte bestens. Der Chor bildete den Mittelpunkt. Zum Schluss gab es Beifallsstürme.