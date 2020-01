Schwerin : Musik und Tanz in den Höfen

Schwerin feiert am Sonnabend ein interkulturelles Neujahrsfest

10. Januar 2020, 17:13 Uhr

Am heutigen Sonnabend feiert Schwerin die kulturelle Vielfalt. Um 15 Uhr beginnt in den Schweriner Höfen das interkulturelle Neujahrsfest. Sebastian Zien und seine Kulturfördergesellschaft laden dazu bereits zum fünften Mal ein.

Das Programm im Brunnenhof gestalten die Percussion-Gruppe „a drumbella“, Abadá Capoeira vom TSV Schwerin, das Ukrainisch-Deutsche Kulturzentrum mit der Sängerin Olga Mikheeva und die Ballettschule Tschapek.

Auch für die kleinen Besucher wird etwas geboten. Puppenspielerin Margrit Wischnewski zeigt im Klöresgang neben dem Hobbypunkt um 15 und um 16 Uhr „Der Froschkönig“. Da wird Ein eintritt von fünf Euro fällig.

Erstmals gibt es in diesem Jahr auch eine Abendveranstaltung zum Interkulturellen Neujahrsfest. Unter dem Motto: „Musik in den Höfen“ veranstalten die Macher der Jazzkombüse von 20 Uhr e an eine Jam-Session im Brunnenhof. Der Eintritt ist frei, jede Spende zur Deckung der kosten ist willkommen.