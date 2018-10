Schwerin : Mutter schläft: Dreijähriger balanciert auf Fensterbrett

Als Fußgänger das Kind entdeckten, riefen sie sofort Hilfe.

von svz.de

05. Oktober 2018, 09:59 Uhr

Am Donnerstagmorgen balancierte ein dreijähriges Kind auf einem Fensterbrett in Schwerin - bei geöffnetem Fenster im dritten Stock. Ein Bein soll der kleine Junge auf dem äußeren Fensterbrett gehabt haben.

Spaziergänger sahen die Szene und informierten Polizei und Rettungskräfte. Nach der Ankunft der Beamten mussten diese erstmal an der Wohnungstür Sturmklingeln. Erst nach 15 Minuten kam die Mutter, die offenbar eingeschlafen war und nicht mitbekam, dass ihr kleiner Sohn am offenen Fenster stand, zur Tür. Sofort drückte sie ihr Kind an sich. "Der Schreck dürfte tief sitzen", heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Da die Wohnungen bei den Beamten keinen guten Eindruck hinterließ, informierten sie das Jugendamt. Dieses übernahm die Betreuung der 19-Jährigen Mutter und des Kindes. Zudem wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der Verletzung der Führsorgepflicht eingeleitet.