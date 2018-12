Sprechtag in Schwerin : Nachfolge selbst bestimmen

von svz.de

12. Dezember 2018, 10:59 Uhr

Im Rahmen des Sprechtages informieren die Industrie- und Handelskammer zu Schwerin und die Koordinierungsstelle Unternehmensnachfolge der Bürgschaftsbank MV zu individuellen Fragen des Übergabeprozesses bei einer Unternehmensnachfolge. Neben Tipps zur Suche nach geeigneten Kontakten steht insbesondere die Vorbereitung des Übergabeprozesses im Mittelpunkt der Gespräche. Der nächste Sprechtag findet am Dienstag, 18. Dezember, in der Zeit von 9 bis 16 Uhr, bei der IHK zu Schwerin, Graf-Schack-Allee 12, in Schwerin statt.

Anmeldungen sind noch möglich unter Telefon 0385 5103-306 oder per E-Mail: witt@schwerin.ihk.de oder direkt online in der IHK-Veranstaltungsdatenbank; Dok-Nr. 185100616.