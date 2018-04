Schwerin : Nein zu Straßenausbaubeiträgen

Stadtvertreter proben den Aufstand gegen das Land, aber bis zu einer Gesetzesänderung müssen Anwohner weiter bezahlen

24. April 2018, 16:18 Uhr

Die Stadtvertreter haben mit deutlicher Mehrheit beschlossen, dass keine Ausbaubeiträge für die Erneuerung von Straßen mehr erhoben werden sollen. Mit den Stimmen von Unabhängigen Bürgern, AfD, Bündnisgrünen, Linken und dem ASK-Vertreter Karsten Jagau wurde der Oberbürgermeister beauftragt, die Ausbaubeitragssatzung so zu ändern, dass die „Pflicht für Anlieger, Straßenausbaubeiträge leisten zu müssen“ entfällt. CDU und SPD stimmten dagegen.

Die Unabhängigen Bürger machen sich in der Stadtvertretung für das Thema stark. „Die Zwangsabgabe ist ein Relikt, das in höchstem Maße ungerecht ist“, sagte UB-Fraktionschef Silvio Horn. Henning Foerster wies darauf hin, dass es in den zurückliegenden Jahren überall im Land „massive Unmutsbekundungen“ wegen der Beiträge gibt. Der Linken-Fraktionschef verwies auf Bayern. Dort arbeitet die Landesregierung daran, die Abgabe abzuschaffen „Von Bayern lernen, heißt siegen lernen“, so Foerster. Die Fraktionsvorsitzende der Bündnisgrünen, Cornelia Nagel, forderte die „konsequente Abschaffung“ der Ausbaubeiträge. Sie verwies darauf, dass immerhin fünf Verwaltungsmitarbeiter mit der Berechnung der Beiträge beschäftigt seien.

Sebastian Ehlers, CDU-Fraktionschef, stellte klar, dass eine Entscheidung nicht bei der Stadt, sondern auf Landesebene liegt. Der Landtag müsste das Kommunalabgabengesetz ändern. Damit aber tut er sich schwer, weil es letztendlich um 50 Millionen Euro geht, die die Kommunen im Land durch die Ausbaubeiträge im Jahr einnehmen. Fällt diese Geldquelle weg, müsste eine Summe aus einem anderen Topf kommen. Silvio Horn forderte deshalb einen Sonderfonds des Landes.

Dass der Stadtvertreterbeschluss nichts bewirkt, war allen Kommunalpolitikern klar. Fordern sie damit doch die Verwaltung zu ungesetzlichem Handeln auf. Dem muss der Oberbürgermeister widersprechen. Diesen Widerspruch wird die Mehrheit der Stadtvertreter zurückweisen. Das letzte Wort zum Schweriner Beschluss hat somit das Innenministerium. „Dann ist das Thema genau da, wo wir es haben wollen – auf Landesebene“, sagte Linken-Stadtvertreter Gerd Böttger. Er dankte den inzwischen sechs Bürgerinitiativen in Schwerin, ohne deren Druck die Diskussion nicht hochgekocht wäre.

AfD-Mann Dirk Lerche nannte den Beschluss ein starkes Signal ans Land. Und Silvio Horn war der Hoffnung: „Manchmal helfen bevorstehende Wahlen, dass sich etwas tut.“ Im kommenden Jahr sind Kommunal- und Europawahlen.