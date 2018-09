Schwerin : Neuer Kanal in fünf Metern

Bis November soll Sanierung in Lübecker Straße/Ecke Severinstraße andauern

von Thorsten Meier

15. September 2018, 08:00 Uhr

In der Lübecker Straße, Ecke Severinstraße wird für alle sichtbar gebaut. Die Folge: Eine Vollsperrung, die voraussichtlich noch bis Mitte November anhalten soll. Die Anlieger fahren deshalb vom Platz der Freiheit in die Lübecker Straße. Die Einbahnstraßenregelung wurde dafür zeitweise aufgehoben. Wie ein Baubetreuer der Schweriner Abwasser Entsorgung, kurz SAE, erklärte, werde bei den Leitungs- und Sanierungsarbeiten in der Lübecker Straße zwischen Steinstraße und Severinstraße ein neuer bis zu fünf Meter tiefer Staukanal eingebaut.

Er solle künftig das Abwasser aufnehmen. Außerdem würden Trinkwasserleitungen neu verlegt. Der alte Abwasserkanal sei nicht nur über 100 Jahre alt gewesen, sondern habe von den Dimensionen einfach nicht mehr gepasst. Die jetzige Baumaßnahme solle dafür sorgen, dass der Überlauf am Pfaffenteich irgendwann geschlossen werden könne, heißt es weiter aus dem Unternehmen.

Die Tief- und Kulturbau aus Schwerin baut den Kanal und verlegt Trinkwasserleitungen inklusive der Hausanschlüsse.