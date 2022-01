Am Faulen See : Neues Fahrradhotel eröffnet in Schwerin

Das Angebot an Übernachtungsmöglichkeiten in der Landeshauptstadt wird um ein Hotel erweitert.

Avatar_prignitzer von Sebastian Lohse

19. Januar 2022, 11:40 Uhr

Das Angebot an Übernachtungsmöglichkeiten in der Landeshauptstadt wird um ein Hotel erweitert.

Das Hotelangebot der Landeshauptstadt wird bunter. Dabei kommen vor allem Pedalritter auf ihre Kosten. Mit dem „Zweirad Hotel Lenné“ öffnet ein exklusives Fahrradhotel direkt am Schweriner Schlossgarten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen

Nachdem die Radeberger Bierstuben in der Lennéstraße komplett saniert und modernisiert wurden, wird ihnen mit dem Hotel neues Leben eingehaucht. Mit der Lage am Faulen See sollen vor allem Fahrradtouristen angesprochen werden, die die Region in mehreren Tagen entdecken wollen.

Es werden bereits Reservierungen ab dem 1. April 2022 angenommen. Das funktioniert am einfachsten über die Website des Hotels.

Weiterlesen: Radeberger Bierstuben werden Zweirad-Hotel