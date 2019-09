Dobin am See : Neues Gebiet für Ferienhäuser

Avatar_prignitzer von Onlineredaktion pett

07. September 2019, 05:00 Uhr

Das geplante Ferienhausgebiet am Kiefernweg in Retgendorf soll beim nächsten Bauausschuss durch die Firma „Scanlux“ vorgestellt werden. Zudem soll ein Konzept für den Kulturgarten an der Kirche präsentiert werden. Dieses wird durch den Förderverein „Fünf Türme“ erarbeitet. Die Sitzung ist am Mittwoch, 11. November, um 18 Uhr im

Gemeinderaum Liessow, Schweriner Straße 10. Zu Beginn können Einwohner Fragen an die Ausschussmitglieder stellen.