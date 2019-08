Schelfstadt : Noch Plätze frei bei Ferienangeboten

von svz.de

07. August 2019, 05:16 Uhr

Unter dem Motto „Probier dich aus und find’s heraus!“ können Kinder in der letzten Ferienwoche ihre musikalischen und darstellerischen Talente entdecken. Zusammen mit Profis am Konservatorium können Interessierte am 7. und 8. August Trompete oder andere Blechblasinstrumente, Klavier und Keyboard üben, singen und Theater spielen und mit Jannis Bautsch am Laptop elektronische Beats, Loops und Melodien erzeugen. Einfach reinschauen – am Mittwoch von 11 bis 18 Uhr, am Donnerstag von 11 bis 17 Uhr.