Schwerin : Obdachlos: Neue Frisur, neue Chancen

von svz.de

08. Juli 2019, 10:10 Uhr

Selbstbewusst durch neue Frisuren: Die Barber Angels Brotherhood kommen nach Schwerin, um wohnungslosen und bedürftigen Menschen durch kostenlose Haar- und Bartschnitte etwas Selbstwertgefühl zurückzugeben. Dafür legen sie sich am Sonntag, 14. Juli, von 13 bis16 Uhr in der Caritas im Norden-Tagesstätte in der Keplerstraße 10 ins Zeug. Die Barber Angels haben an mehr als 400 Einsätzen über 40 000 Menschen kostenlos verschönert. Mit ersten Erfolgs- und Glücksgeschichten durch Wohnungs- und Joberfolge. In Mecklenburg-Vorpommern hat Sozialministerin Stefanie Drese die Schirmherrschaft. Sie sucht Friseure mit Herz, die künftig zunächst als „Gast-Angels“ die Einsätze in der Region unterstützen.