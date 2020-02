Schwerin : Offene Räume für freie Gedanken

Die Münzstraße im Wandel – heute: Wolfram Grafes Ladenbüro Webmanufacture lädt zum Luschern und zu Gesprächen ein

von Sebastian Kabst

27. Februar 2020, 18:07 Uhr

Sie ist eine der ältesten Straßen Schwerins und lockte einst viele Handwerker, Kreative und Selbstständige in die Schelfstadt: die Münzstraße. Fachwerkhäuser aus dem 18. Jahrhundert verleihen ihr einen historischen Charme. Dennoch nehmen einige Geschäfte Abschied und ziehen zu anderen Standorten. Doch es gibt auch Läden, die die Stellung halten wie zum Beispiel Wolfram Grafes Ladenbüro für Webdesign.

Eine junge Frau sitzt Wolfram Grafe gegenüber. Gemeinsam schauen sie auf einen Bildschirm. Verschiedenfarbige Kacheln sind zu sehen. Jede steht für einen bestimmten Bereich auf der neugestalteten Website. Die junge Frau hat Grafe mit dem Design eines Internetautritts für ihr eigenes Geschäft beauftragt. Sie sprechen über das Design, die Aufteilung und das Logo. „Wir wollen das Angebot ja auch nicht überladen“, sagt Grafe. Durch die große Fensterfront sind die Beiden von der Münzstraße aus gut zu sehen. Und das ist durchaus gewollt.

„Ich möchte mich und meine Arbeit nicht verstecken. Die offene Struktur des Büros unterstreicht das“, sagt der 62-Jährige. Im September 2017 hat er seine Büroräume in der Münzstraße eröffnet. Er fand schnell Kontakt zu den anderen Landenbesitzern in der Traditionsstraße. Die hatten etwas Sorge, dass Grafe die großen Fenster mit Milchglasfolie beklebt und die Offenheit des Ladens versteckt. „Ich wollte aber sowieso einen offenen Raum gestalten. So sind wir schnell in den Austausch gekommen“, sagt der Grafikdesigner.

Für seine Arbeit sei es wichtig, die Persönlichkeit der Kunden und die Unternehmensphilosophie zu verstehen. Dafür müsse Grafe seine Kunden kennenlernen. Das gesamte Ladenbüro ist daher auf Kommunikation ausgerichtet. In zwei Ecken stehen Sitzgruppen. Auch die Arbeitsbereiche sind mit vielen Stühlen ausgestattet. „Wir müssen viel in den Austausch gehen, uns einfach unterhalten. Dann denken wir uns gemeinsam etwas aus“, so Grafe.

In Lüneburg habe er Sozialmanagement studiert, war in Schwerin Sozialpädagoge und hat sich schon während des Studiums für Grafikdesign interessiert. 2005 hat er sein Ein-Mann-Unternehmen gegründet. Mit Webmanufacture war er lange in einem dunklen Büro. Laufkundschaft gab es nicht. Daher hat er sich in der Innenstadt nach neuen Räumen umgesehen – und 2007 die leerstehende Fläche am Anfang der Münzstraße entdeckt. Für Grafe ein Glücksgriff.

„So mancher Kundenkontakt wäre an meinem alten Standort sicher nicht entstanden“, sagt er. Interessenten hätten jetzt viel einfacher die Möglichkeit mal vorbei zu schauen. Vielleicht auch einfach nur schnell einmal durchs Schaufenster zu luschern, sagt Grafe und lacht.

Kommunikation sei für den Grafiker das A und O. Und dafür stehe in seinen Augen auch die Münzstraße. „Es geht nicht einfach nur ums Geschäft, um den schnellen Verkauf“, so Grafe. Vielmehr gebe es abseits der Arbeit viele Gespräche. Auch das Münzstraßenfest sei Ausdruck dessen. Trotzdem könne noch etwas getan werden. So sollte aus dem kleinen Platz an der Ecke zur Fischerstraße mehr gemacht werden. Dann würde die Münzstraße auch draußen zu Gesprächen einladen.