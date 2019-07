Altstadt : Orgel pur in der Schlosskirche

von svz.de

30. Juli 2019, 08:25 Uhr

Bei der kleinen Matinée in der Schlosskirche steht am morgigen Mittwoch, 31. Juli, die „Königin der Instrumente“ im Mittelpunkt. Treffpunkt ist um 13 Uhr der Schaukasten vor dem Schloss. Rund um die Orgel gibt es dann 30 Minuten lang Musik- und Wortbeiträge. Regina North lässt dabei das Instrument erklingen. Der Eintritt zur Mittagsmusik und anschließender Kirchenführung ist frei, eine Spende für die Kirchenmusik an der Schlosskirche wird erbeten.