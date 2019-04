von svz.de

15. April 2019, 07:48 Uhr

Görries | Die nächste öffentliche Sitzung des Ortsbeirates Görries findet am Mittwoch, 17. April, von 19 Uhr an im Restaurant „Seeidyll“ in der Rogahner Straße 16 statt. Thema wird unter anderem die Öffnung des Schulzenweges für Anliegerfahrzeuge sein. Die Sitzung ist öffentlich.