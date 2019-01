Schwerin : Ortsverband lädt zur kostenlosen Sprechstunde

von Onlineredaktion SVZ

01. Januar 2019, 20:00 Uhr

Wer Fragen zu Rente, Grundsicherung, Pflegeversicherung oder Kassenleistungen hat, kann diese bei der kostenlosen Sprechstunde des Sozialverbandes VdK am Dienstag, 8. Januar, stellen. Der Ortsverband lädt dazu von 10 bis 12 Uhr in den Nachbarschaftstreff „Nebenan“ in der Weststadt, Friesenstraße 26a, ein. Um Anmeldung unter 0385 / 760 76 37 wird gebeten.