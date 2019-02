Altstadt : Paradiesvögel im Kino

von Sarah Langemeyer

11. Februar 2019, 08:57 Uhr

„Täuschungsmanöver“ lautet das Motto am kommenden Sonnabend, 16. Februar, ab 20 Uhr im Schweriner Capitol. Besucher sind eingeladen, Paradiesvögel in einer „grandios-komisch-opulente Travestieshow“ aus Hamburg zu erleben. Karten sind ab sofort an den Kassen des Filmpalast Kinos oder unter schwerin@filmpalast-kino.de erhältlich.