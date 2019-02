Neumühle : Pflegeschnitte für die Bäume

von Sarah Langemeyer

11. Februar 2019, 08:46 Uhr

Der Eigenbetrieb SDS lässt Pflege- und Verkehrssicherungsmaßnahmen an Bäumen vornehmen. In den Straßen „Vor dem Wittenburger Tor“ und „Neumühler Straße“ erfolgen diese Arbeiten in der Zeit von heute, 11. Februar, bis zum kommenden Donnerstag. Dabei kann es zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs kommen. Der Verkehr wird durch eine Lichtsignalanlage an der Baustelle vorbeigeführt. Verkehrsteilnehmer sollten sich auf Beeinträchtigungen einstellen.