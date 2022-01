Dunkel, eng, abgelegen : Phänomen „Angsträume“ – Gibt es sie auch in Schwerin?

Dunkle Parks, die Straßenbahn oder enge Gassen: Das alles können „Angsträume“ sein – Orte, an denen wir ein mulmiges Gefühl bekommen. Gibt es solche Plätze auch in Schwerin? Die Antwort fällt überraschend aus.

14. Januar 2022, 16:59 Uhr

Dunkle Parks, die Straßenbahn oder enge Gassen: Das alles können „Angsträume“ sein – Orte, an denen wir ein mulmiges Gefühl bekommen. Gibt es solche Plätze auch in Schwerin? Die Antwort fällt überraschend aus.

In diesem Artikel erfährst du:

Was ein „Angstraum“ ist

Wie Expertinnen die Situation von „Angsträumen“ in Schwerin bewerten

Warum konkrete „Angsträume“ schwer zu definieren sindDiese Situation kennt fast jeder: Nach einem Abend in der Bar oder mit Freunden geht es spät nachts nach Hause – allein. Erst ist alles gut, doch dann ist da dieser unbeleuchtete Weg. Die Dunkelheit wirkt bedrohlich. Was sich darin vielleicht verbirgt, ist mit den bloßen Augen nicht zu sehen.

Als erstes ballen sich die Hände in den Taschen unwillkürlich zu Fäusten. Dann wird die Musik ausgemacht, werden die Kopfhörer rausgenommen. Ist von den Freunden noch jemand wach? Ein Telefonat lenkt ab und beruhigt. Zu Hause angekommen, werden die ungelesenen Nachrichten beantwortet: „Mir geht es gut.“

„Angsträume“ – Was ist das eigentlich?

Solche Orte, die ein mulmiges Gefühl oder sogar Panik auslösen können, gab es schon immer und wird es wohl auch immer geben. In den Sozialwissenschaften werden sie als „Angsträume“ bezeichnet. Meist sind diese nachts schlecht beleuchtet und abgeschieden wie Passagen unter Brücken oder Wege in öffentlichen Parks.

Oder die Orte sind sehr beengt wie Bahnhofsunterführungen. Auch die Annahme, dass an einem Ort wahrscheinlich gewalttätige Personengruppen anzutreffen sind, kann diesen zu einem persönlichen „Angstraum“ machen – ein „Anti-safe space“ quasi. Gibt es solche Orte auch in Schwerin? Wenn ja, wo?

Angsträume in Schwerin: Das sagen Expertinnen

Wir sprechen darüber mit Expertinnen auf diesem Gebiet. Instinktiv werden Angsträume mit Erlebnissen von jungen Frauen und sexuellen Übergriffen in Verbindung gebracht. Auch in Schwerin?

Die erste Überraschung: Laut Auskunft der Pressestelle der Landeshauptstadt ist das Thema hier nicht in erster Linie jungen Frauen zuzuschreiben. Auch die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Schwerin, Dorin Lucht, bestätigt telefonisch: „Das Thema ,Angsträume' habe ich hier noch nie auf den Schreibtisch bekommen.“

Auch die eigene Wohnung kann ein Angstraum sein

Anders sieht das bei Senioren aus. „Viele trauen sich nicht zu Veranstaltungen, wenn diese abends in den Wintermonaten stattfinden. Und allein schon mal gar nicht“, erzählt Ines Hennings. Die Seniorenbeauftragte für Schwerin arbeitet nun schon seit mehr als einem Jahr an einem seniorenpolitischen Gesamtkonzept. Für ihren Bericht hat sie eine Umfrage unter etwa 600 Senioren durchgeführt, unter anderem zum Thema „Sicherheit und Ordnung“.

Abgeschlossen ist das Konzept noch nicht, aber die Ergebnisse der Befragung zeigen laut Hennings: Konkrete Angsträume im Sinne von Platz X oder Straßenecke Y würden kaum genannt. Vielmehr seien es bestimmte Situationen wie der Weg zur Straßenbahn, die ganz unabhängig vom Aufenthaltsort mit Angstgefühlen in Verbindung gebracht werden.

Auch die eigene Wohnung könne laut Hennings zum Angstraum werden. „Viele Senioren leben allein und kennen ihre Nachbarn nicht mehr. Dadurch kann sich ebenfalls ein diffuses Gefühl von Angst entwickeln.“

Zunehmende Angst trotz sinkender Kriminalität?

Dieses „diffuse Gefühl“ verdeutlicht einen essenziellen Aspekt von Angsträumen: Nicht immer gibt es für ein schlechtes Bauchgefühl auch einen objektiv nachvollziehbaren Grund. Das zeigt unter anderem ein Blick in die Jahresberichte der Polizei. Demnach verharrt die Kriminalität in Schwerin seit Jahren auf einem niedrigen Niveau.

Die Zahl sogenannter Rohheitsdelikte wie Körperverletzung, Bedrohung oder auch Nötigung ist seit 2017 wieder rückläufig. 1380 solcher Fälle wurden im Jahr 2020 registriert. 197 davon waren Körperverletzungen im öffentlichen Raum, also auf Wegen oder Plätzen. Bei etwa 95.000 Einwohnern im Dezember 2020, wurde somit gerade einmal einer von 500 Schwerinern Opfer einer solchen Tat.

Im Gegensatz dazu stiegen in den vergangenen Jahren, vor allem während der Winter-Monate, die Internet-Suchanfragen zum Begriff „Angstraum“ immer wieder sprunghaft an.

Laut der Sprecherin der Polizeiinspektion Schwerin, Juliane Zgonine, sei das Thema der Angsträume sehr komplex. Neben messbaren Faktoren wie registrierten Anzeigen in Verbindung mit einem bestimmten Gebiet greife die Polizei zurück auf Berichte von sogenannten Kontaktbereichsbeamten vor Ort und verarbeite auch Hinweise aus der Bevölkerung oder von anderen Behörden.

Häufig stünden potenzielle Angsträume dann nur für eine begrenzte Zeit im Fokus, in der sie von Beamten verstärkt kontrolliert würden, sagt Zgonine.

Fazit: Was ein Angstraum ist, hängt auch von dir ab

Die Frage, ob es auch in Schwerin bestimmte „Angsträume“ gibt, lässt sich also nur mit einem klaren „Jein“ beantworten. Was einen Raum zum Angstraum macht, ist in erster Linie die subjektive Empfindung einer Gefahrenlage. Und die kann auch dann einsetzen, wenn objektiv betrachtet überhaupt keine Bedrohung vorliegt.

Gerade dass Angst als Gefühl sehr stark von individuellen Erfahrungen und Eindrücken abhängt, macht es sehr schwer, konkrete „Angsträume“, in der bestimmte Personengruppen Angst empfinden, zu benennen. Was ein Angstraum ist und was nicht, lässt sich also im besten Fall nur für jeden und jede einzeln beantworten.

Umfrage: An welchen Orten in Schwerin fühlt ihr euch unwohl?

Deshalb seid jetzt ihr gefragt! Nehmt teil an unserer Instagram-Umfrage in unseren Storys – oder im Highlight Reel „Umfragen“ – und erzählt uns, an welchen Orten in Schwerin ihr euch unsicher fühlt. Schreibt uns auch gerne eine DM oder eine Mail an schwerin@svz.de mit euren Erfahrungen zum Thema Angsträume in Schwerin. Wir sammeln eure Eindrücke und schreiben darüber.

