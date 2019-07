Schwerin : Pilger durchstreifen Stadt und Lewitz

von svz.de

15. Juli 2019, 10:01 Uhr

Sie kamen mit dem Zug vom Kloster Tempzin nach Schwerin und wanderten zuerst durch die Stadt in die Schlosskirche. Hier fand eine kurze Andacht zum Auftakt ihres Pilgerweges durch die Lewitz statt. 30 Teilnehmer unter anderem aus Berlin, Hamburg und Rostock haben sich auf diesen Pilgerweg eingelassen. Doris Mertke vom Kloster Tempzin hat alles vorbereitet. Plate war das erste Ziel. Im Laufe der Woche sind noch Uelitz, Neustadt-Glewe und Klinken dran, am Mittwoch dann wieder Plate. Dann Crivitz, am Freitag Müsselmoor, und am Sonnabend geht es zurück nach Tempzin. Die Pilger wollen dem Alltag entfliehen und sich ganz ihrer Truppe und der Natur widmen.