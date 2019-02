Schelfstadt : Pink-Floyd-Flair erleben

In einer Tribute-Show zaubert die Band „Floyd Side Of The Moon“ das Flair der britischen Rockband wieder auf die Bühne.

von svz.de

05. Februar 2019, 08:32 Uhr

Kontrovers, nie angepasst, zeitlos und generationsübergreifend – so ist das musikalische Lebenswerk von Pink Floyd zu beschreiben. In einer Tribute-Show zaubert die Band „Floyd Side Of The Moon“ das Flair der britischen Rockband wieder auf die Bühne. Sie treten am Sonnabend, 9. Februar, im Speicher Schwerin auf. Einlass ist um 20 Uhr, Beginn ist dann um 21 Uhr. Tickets gibt es in der Tourist-Information.