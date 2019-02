Schwerin : Politik präsentiert sich im Schlosspark-Center

von Onlineredaktion SVZ

19. Februar 2019, 05:00 Uhr

Mit den Landtagsabgeordneten persönlich ins Gespräch kommen, Fragen, Anregungen und auch die eigene Meinung zur Landespolitik äußern – das können Schweriner und Gäste der Landeshauptstadt am Sonnabend im Schlosspark-Center. Dort präsentiert sich nämlich der Landtag Mecklenburg-Vorpommern in der Zeit von 10 bis 20 Uhr beim WIR-Aktionstag der überparteilichen Initiative „WIR. Erfolg braucht Vielfalt“. Neben einigen Abgeordneten wird auch der Bürgerbeauftragte des Landes, Matthias Crone, am Sonnabend für Fragen und Hilfe bei Problemen mit Behörden zur Verfügung stehen.

Beim Aktionstag im Schlosspark-Center wollen 35 Vereine, Verbände und Institutionen ihre Arbeit vorstellen und sich auch auf einer Bühne präsentieren. Zudem treten verschiedene junge Künstler auf. Ziel der Veranstaltung ist es, möglichst viele Shopping-Bummler über ehrenamtliches Engagement für eine aktive, vielfältige, tolerante und weltoffene Gesellschaft zu informieren und gleichzeitig Mitwirkungsmöglichkeiten aufzuzeigen.

Die überparteiliche und landesweite Initiative „WIR. Erfolg braucht Vielfalt“ vereint mehr als 1500 Einzelpersonen, Vereine, Verbände und Organisationen. Alle Unterstützer des Bündnisses zeigen Gesicht für ein weltoffenes, demokratisches und tolerantes MV ohne Rassismus und ohne Extremismus. „WIR. Erfolg braucht Vielfalt“ wurde Anfang 2008 auf Initiative der Vereinigung der Unternehmensverbände, des DGB, der evangelischen und katholischen Kirchen sowie der Landtagspräsidentin Sylvia Bretschneider stellvertretend für alle demokratischen Fraktionen ins Leben gerufen.