Opferhilfe in Schwerin : Politischer Zank um Hilfe für Opfer

Ist der Missbrauchsskandal im Verein „Power for Kids“ schon so sehr in Vergessenheit geraten, dass jetzt Kommunalpolitiker quasi auf dem Rücken der jungen Opfer Parteipolitik betreiben wollen? Es gibt beim Schweriner Kinderschutzbund ein ebenso hoch gelobtes wie effektives und benötigtes Projekt. Das nennt sich psychosoziale Prozessbegleitung. Kinder, die Opfer von sexuellem Missbrauch oder anderen Formen von Gewalt geworden sind, werden vom Kinderschutzbund auf Wunsch vor, während und nach der Gerichtsverhandlung betreut. Der Kinderschutzbund in der Perleberger Straße hat auch den Kindern von „Power for Kids“ und ihren Eltern seine Hilfe angeboten. „Wir sprechen mit den Betroffenen und sehen uns an, welche Hilfe sie benötigen“, erklärt Bärbel Schirrmacher vom Kinderschutzbund.

„Wir können nicht zulassen, dass die psychosoziale Prozessbegleitung aus finanziellen Gründen eingestellt werden muss. Dieses Angebot ist für Schwerin unverzichtbar und hilft in unserer Stadt insbesondere Opfern bei der Bewältigung von Missbrauchsfolgen im Zusammenhang mit dem Verein ,Power for Kids‘“, betonte der zuständige Dezernent Andreas Ruhl. Die Landeshauptstadt wird den Schweriner Kreisverband des Deutschen Kinderschutzbundes deshalb finanziell unterstützen, um die psychosoziale Prozessbegleitung auch nach der Umstellung der Landesfinanzierung auf Fallpauschalen zu gewährleisten.

Das Land hatte die Finanzierung der psychosozialen Prozessbegleitung umgestellt und bezahlt seit Jahresbeginn 2017 so genannte Fallpauschalen. Vorher hatte es eine stellenbezogene Vollfinanzierung gegeben. „Wenn die Landeshauptstadt sich nicht ab dem 1. Juli an der Finanzierung beteiligt, bedeutet das das Aus für das Angebot in Schwerin“, so Ruhl. Dabei geht es im Jahr um 7000 Euro, also 3500 Euro in diesem Jahr.

Das hatte die SPD-Fraktion als erstes in einer Pressemitteilung publik gemacht, aus der auch unsere Zeitung zitiert hatte. „Kritisch ist, dass auch nach dem Votum der Stadtvertreter die Justizministerin das Angebot nicht auskömmlich finanziert“, so die jugendpolitische Sprecherin der SPD-Stadtfraktion, Edda Rakette.

Bei der Schweriner CDU wird diese Aussage kritisch gesehen: „Es ist politisch mehr als unanständig wie die SPD versucht, sich bei dem Thema in die Büsche zu schlagen. Die Minister der SPD haben dem Gesetzentwurf im Kabinett zugestimmt und auch im Landtag gab es von den Sozialdemokraten keine Initiative, an der Umstellung auf Fallpauschalen etwas zu ändern“, so CDU-Fraktionschef Sebastian Ehlers. „Die Kritik an der Justizministerin ist deshalb völlig haltlos und das weiß Frau Rakette als Mitarbeiterin eines SPD-Landtagsabgeordneten auch.“

Auch die Linken kritisieren den Quasi-Rückzug der Landesförderung: „Die Folge ist, dass sich bereits drei von vier Trägern im Land aus diesem so wichtigen Angebot für betroffene Kinder und Jugendliche zurückgezogen haben. Dafür tragen SPD und CDU die Verantwortung“, sagt Henning Foerster, Fraktionschef der Linken in der Stadtvertretung. Da allerdings absehbar sei, das die neue Finanzierung nicht alle Kosten deckt, gehe es dauerhaft darum, die Finanzierungslücke zu schließen. Hier sei der OB gefordert.

von Timo Weber

erstellt am 21.Jun.2017 | 08:00 Uhr