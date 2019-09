Schwerin : Radtour zur Warnowquelle

Avatar_prignitzer von Onlineredaktion pett

05. September 2019, 05:00 Uhr

Eine Radtour zur Warnowquelle nach Grebbin findet am 7. September statt. Es geht über den Franzosenweg nach Zippendorf und weiter über Muess, Sukow, Tramm und Domsühl nach Grebbin zur Warnowquelle. Treffpunkt ist um 9 Uhr an der Tourist-Information am Markt. Infos unter www.adfc-schwerin. de/veranstaltungen.