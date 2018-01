Schweriner Radler genervt : Radweg muss noch warten

Radfahrer beklagen desaströsen Zustand des Sandweges entlang der Gadebuscher Straße – die Erneuerung wird aber nicht vorgezogen

von Timo Weber

26. Januar 2018, 21:00 Uhr

Nicht Eis und Frost bereiten Radfahrern an der Gadebuscher Straße Probleme, sondern der Matsch. Die Wege, die von Lankowern und Friedrichsthalern regelmäßig genutzt werden, die in der Innenstadt arbeiten, befänden sich in einem desaströsen Zustand, beklagen sie. „Aufgrund der persönlichen Erfahrung, die ich als radfahrender Berufspendler zwischen Friedrichsthal und dem Stadtzentrum gerade mache, muss ich sagen, dass die Sandbahn neben der Gadebuscher Straße derzeit witterungsbedingt kaum befahrbar ist“, schreibt Volker Schulz an Oberbürgermeister Rico Badenschier. Und der Vorsitzende des Schweriner Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) fügt eine Frage hinzu: „Wann ist denn mit dem Baubeginn des Radweges dort zu rechnen ?“

„Der Radweg ist in schlechtem Zustand. Das stimmt. Aber es wird keinen vorzeitigen Baustart in der Gadebuscher Straße geben können und damit auch nicht ein Vorziehen des Radweges“, sagt Baudezernent Bernd Nottebaum. Das sei Volker Schulz auch bereits so mitgeteilt worden.

Die komplette Erneuerung der Gadebuscher Straße steht ohnehin an. Mit langwierigen Vorbereitungen. Insgesamt fünfmal waren Vertreter der Baubehörde im Lankower Ortsbeirat (SVZ berichtete). Hinzu kamen noch zahlreiche Diskussionen im Bauausschuss zum Thema. Zuletzt hatten sich noch die Stadtvertreter damit beschäftigt. Der Knackpunkt: Die Diskussionen, ob überhaupt ein Gehweg gebaut werden muss. Der Radweg war unstrittig, den wollte die Stadt unbedingt. Und ebenso gab es keinen Streit um die notwendige Verbesserung des jetzigen Sandstreifens. Doch das Wie war strittig. Denn viele der Anwohner hätten gern nach der Erneuerung der Bereiche neben der Gadebuscher Straße Nutzungsmöglichkeiten wie heute. Vor allem der Wegfall der knapp 100 Parkplätze stößt manchen Anliegern bitter auf.

Für etwa Ende April rechnet Baudezernent Nottebaum mit der fertigen Planung. Dann kann der Fördermittelantrag gestellt werden. Und das ist vorgesehen: Ein getrennter Geh- und Radweg soll auf beiden Seiten entlang der Gadebuscher Straße entstehen. Der zwei Meter breite Gehweg soll an den Grundstücken gebaut werden, daneben der 2,50 Meter breite Radweg. Dieser darf nicht mit Fahrzeugen befahren werden, deshalb sind neue Zufahrten zu den Häusern geplant. Für sie übernimmt die Stadt nach der Fertigstellung die Pflege und den Unterhalt. Auf dem Radweg darf nicht mehr geparkt werden.

Durch das in Aussicht gestellte Fördergeld für den Radweg gestalten sich dem Baudezernenten zufolge die Kosten für die Anlieger überschaubar – und leistbar. Ganz anders als beispielsweise in der Rogahner Straße oder im Großen Moor. „Die Ausbaubeiträge pro Grundstück werden eine Summe von 2500 Euro nicht überschreiten“, sagt der Dezernent. Wenn alles wie geplant läuft, soll im Herbst Baubeginn sein. Nach etwa einem Jahr Arbeit könnte alles neu sein.