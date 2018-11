Eine Rauchwolke zog über die Innenstadt von Schwerin.

von svz.de

02. November 2018, 16:32 Uhr

Am Freitagnachmittag ist in der Wismarschen Straße 288 auf dem ehemaligen SAS-Gelände in Schwerin ein Garage in Brand geraten.

Die Feuerwehren sind unterwegs.

Mehr in Kürze