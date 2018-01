Schwerin : Recyclinghof geschlossen

vergrößern 1 von 1 Foto: Koepke 1 von 1

von Christian Koepke

erstellt am 03.Jan.2018 | 21:00 Uhr

Sabine Mielke kann es nicht fassen: Der Recyclinghof in der Cottbuser Straße hat zum Jahresende dicht gemacht. „Wer denkt eigentlich an die vielen nicht motorisierten und besonders älteren Bürger?“, fragt Mielke, die im Mueßer Holz wohnt, in einem Brief an unsere Zeitung. „Wie sollen wir den sortierten Sondermüll nach Stern Buchholz bringen?“

„Wir hätten am Standort in Neu Zippendorf im Auftrag der Stadt gerne weiter gemacht“, sagt Sven Gesierich, Niederlassungsleiter von Alba Nord, bislang Betreiber des Hofes in der Cottbuser Straße. Die Stadtwirtschaftlichen Dienstleistungen hätten jedoch die Recyclinghöfe in Schwerin zum neuen Jahr neu ausgeschrieben und sich im Süden der Stadt für das Angebot von Planung und Technik in der Ludwigsluster Chaussee 53 in Stern Buchholz entschieden. Alba Nord habe sich deshalb entschlossen, die Annahmestelle in der Cottbuser Straße aufzugeben, betreibe aber weiterhin den Hof im Norden der Stadt, nämlich am Ziegeleiweg 12 in Lankow, betont Gesierich. Und: Das Gelände des bisherigen Recyclinghofes in der Cottbuser Straße bleibe im Eigentum von Alba Nord, die künftige Nutzung sei noch offen.

Baudezernent Bernd Nottebaum kündigt noch für diesen Monat ein Gespräch mit Alba an. Denn wie es auf der großen Brachfläche in unmittelbarer Nähe zum ehemaligen Recyclinghof weitergehen soll, ist entschieden: Ein Investor plant, dort mehrere Stadtvillen mit rund 120 Wohnungen zu bauen (SVZ berichtete).