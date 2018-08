Schwerin : Rekordernte für städtische Honigbienen

Tiere haben bereits 20 Kilo Honig auf dem Dach des Stadthauses gesammelt

von Thorsten Meier

15. August 2018, 21:00 Uhr

Die etwa 30 000 fleißigen Außendienstmitarbeiter auf dem Dach der Tiefgarage des örtlichen Stadthauses haben sich in sechs Metern Höhe bestens eingelebt und sammeln seitdem emsig Nektar. Mitte Juli hatte Mirko Lunau das Bienenvolk samt Königin an den neuen Standort gebracht. Mit Erfolg. „20 Kilo Nahrung haben sie sich bereits selbst für den Winter gesammelt. Sie werden sich also von ihrem eigenen Honig ernähren“, freut sich der Demeter-Imker.

Auf dem Schloss hat er fünf Völker angesiedelt. „Hier haben wir dieses Jahr eine Rekordernte von 95 Kilo netto. Davon lassen wir den Bienen 20 Kilo Honig für den Winter“, berichtet Lunau weiter, der nach Mueß außerdem 16 Bienenvölker umgesiedelt hat, die ebenfalls eine ertragreiche Ernte zusammengesammelt haben.

Bienen in der Stadt sind mittlerweile Trend. Die kleinen Honigproduzenten finden mittlerweile in Stadträumen bessere Lebensbedingungen vor als auf dem Land. Nach der Rapsblüte wird es dort für sie weniger üppig, denn blühende Wiesen und Feldraine gibt es heutzutage kaum noch.