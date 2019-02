Staatliches Museum : Rendezvous mit der Kunst

von Sarah Langemeyer

11. Februar 2019, 08:59 Uhr

Passend zum Valentinstag lädt das Staatliche Museum zum Rendezvous. Am Donnerstag, 14. Februar, um 18 Uhr geht es um Hendrik Werkman, The Next Call und den osteuropäische Konstruktivismus. Es ist ein Vortrag von Prof. Jordens. Hendrik Nicolaas Werkman, Drucker und Eigentümer einer Druckerei, wird im Jahre 1919 Mitglied des niederländischen Künstlervereins „Groninger Kunstkring De Ploeg“. Schon bald geht er innerhalb dieser Künstlergruppe seinen eigenen Weg, in dem er seine Fertigkeiten als Drucker für sein künstlerisches Schaffen zunutze macht. Ende 1923 erscheint von ihm ein Heft namens The Next Call. Der Eintritt beträgt drei Euro.