Rettung aus luftiger Höhe

Gewitter zwingt Baum zwischen Sukow und Banzkow zu Boden

von Katja Müller

18. August 2020, 11:56 Uhr

Mit Sorge blickten einige Feuerwehrmänner am Montagabend gen Himmel. Reichlich Regen kam von oben. Rund um die Landeshauptstadt blieben die Sirenen jedoch still. Lediglich in Banzkow, Sukow und Crivitz piepten die Warnsignale am frühen Dienstagmorgen gegen 4.45 Uhr. Ein großer Baum war an der Straße zwischen Banzkow und Sukow umgeknickt und ragte mit Teilen der Krone bereits über die Fahrbahn. Ein Durchkommen war für die Autofahrer nicht möglich. Die Feuerwehr wurde alarmiert und rückte auch an.

„Allein vom Boden aus war nicht allzu viel machbar. Teile des Baumes hatten sich in den Kronen der benachbarten verfangen und wir brauchten eine Drehleiter, um das Wirrwarr freizuschneiden“, erklärte Manuel Lang, Vize-Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Banzkow. Von seiner Truppe waren insgesamt neun Kameraden vor Ort und mit den Einsatzkräften aus Crivitz kümmerten sich am Ende elf Brandschützer um den großen Baum. Mit Kettensägen und Muskelkraft wurde das Problem gelöst. Nach kurzer Zeit war die Straße zwischen Sukow und Banzkow auch wieder beidseitig befahrbar. Verletzt wurde auch durch herunterfallende Äste zum Glück niemand.