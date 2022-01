Corona-Proteste in Schwerin : Rund 2400 Teilnehmer bei Demonstration gegen geplante Impfpflicht

Fanden sich am vergangenen Sonnabend noch etwa 1150 Personen zusammen, war die Zahl der Teilnehmer diesmal wieder gestiegen.

17. Januar 2022, 21:25 Uhr

Am Montag formierte sich in Schwerin erneut ein Protest „für eine freie Impfentscheidung“. Etwa zwischen 18.30 und 20.00 Uhr führte der Demonstrationszug vom Bertha-Klingberg-Platz aus über den Obotritenring und die Wismarsche Straße durch die Innenstadt zurück zum Ausgangspunkt. Dabei kam es an der genannten Route zeitweise zu Straßensperrungen und Behinderungen für den Straßenverkehr.

Zahl der Teilnehmer laut Polizei bei 2400 in der Spitze

Fanden sich am vergangenen Sonnabend noch etwa 1150 Personen zusammen, war die Zahl der Teilnehmer diesmal wieder gestiegen. Die Polizei schätze die Zahl der teilnehmenden Personen auf etwa 2400 in der Spitze.

Parallel fand auf dem Bertha-Klingberg-Platz erneut eine Gegendemonstration statt. Hierbei fanden sich etwa 20 Personen zusammen. Die Gegenkundgebung wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach das Ziel von verbalen Anfeindungen. Zweimal kam es dabei in diesem Jahr bisher zur Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole. Diesmal seien beide Versammlungen friedlich verlaufen, informierte die Polizei in einer Pressemitteilung.