Schwerin-Lankow : Sachbeschädigung an 16 PKW in der Husumer Straße

von svz.de

12. November 2018, 12:13 Uhr

In der Nacht von Freitag zu Samstag wurden in der Husumer Straße in Lankow durch einen bislang unbekannten Täter 16 Fahrzeuge beschädigt. Hierbei wurde vermutlich im Vorbeigehen jeweils der Lack der linken Fahrzeugseite zerkratzt. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu Tätern bzw. verdächtigen Personen. Diese können unter 0385/5180-1550 / - 2224 oder per Internet unter www.Polizei.mvnet.de bekanntgegeben werden.