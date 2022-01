Schwerin : Schäden durch Cyberangriff sollen bis April behoben sein

Die meisten Verfahren stehen laut der SIS bereits wieder in gewohntem Umfang zur Verfügung. Zudem sollen zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden.

Sebastian Schug/dpa

19. Januar 2022, 12:07 Uhr

Die Schäden durch den Cyberangriff auf den IT-Dienstleister der Landeshauptstadt sollen bis zum Ende des ersten Quartals behoben werden. Die meisten Fachverfahren stünden bereits wieder in gewohntem Umfang zur Verfügung, hieß es vonseiten der Schweriner IT- und Servicegesellschaft (SIS) und des Kommunalservice Mecklenburg (KSM) in einer gemeinsamen Mitteilung am Mittwoch. Bis zum Jahresende sollen dann weitere zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden.

Großteil der Rechner läuft schon wieder

Den Angaben zufolge wurden 95 Prozent der rund 4000 genutzten Rechner-Zugänge zum Netzwerk bereits durch Computer-Forensiker geprüft und konnten wieder in Betrieb genommen werden. Bis Ende Januar sollen die restlichen Computer und Notebooks folgen. Dies sind laut der KSM vor allem Einzelarbeitsplätze beispielsweise in Straßenmeistereien, Kitas oder Schulen.

Zahlreiche Bürgerleistungen lahm gelegt

Bei dem Cyberangriff im Oktober 2021 waren Server von SIS und KSM durch eine Schadsoftware teilweise verschlüsselt worden. Daraufhin wurden alle Systeme zur Sicherheit heruntergefahren. Dies legte den Großteil der Bürgerservices in der Landeshauptstadt und dem angrenzenden Landkreis Ludwigslust-Parchim lahm.