11. Christopher Street Day : Schwerin ganz bunt und weltoffen

Zum elften Christopher Street Day in Schwerin, also dem Tag, an dem für Toleranz und Gleichstellung von Schwulen und Lesben demonstriert wird, trafen sich rund 500 Teilnehmer auf den Markt. Erstmals startete dort die Parade durch die Altstadt. Anschließend wurde auf dem Markt gefeiert.

von Bert Schüttpelz

erstellt am 24.Jun.2017 | 19:30 Uhr