Wildtiere im Zirkus : Schwerin legt Beschwerde gegen Urteil ein

vergrößern 1 von 1 Foto: Friso Gentsch 1 von 1

Die Verwaltung beugte sich entsprechenden Forderungen aus der Stadtvertretung.

Die Stadtverordneten hatten im Januar 2016 beschlossen, dass in Schwerin nur noch Zirkusse ohne Tiere wildlebender Arten gastieren dürfen. Dagegen hatte sich ein Zirkusunternehmen, das in Schwerin auftreten wollte, gewehrt. Beschlüsse dieser Art gab es auch in anderen deutschen Städten.

Der Zirkus, um den es in dem Verfahren geht, zeigt nach Angaben des Verwaltungsgerichts unter anderem Kamele, Lamas und Zebras. Die Angelegenheit geht nun ans Oberverwaltungsgericht in Greifswald.

Die Stadt Schwerin sieht allerdings nach wie vor keine guten Erfolgsaussichten für das Beschwerdeverfahren, wie die Sprecherin sagte. In einem ähnlich gelagerten Fall in Hameln hatte Anfang 2017 das Verwaltungsgericht Hannover so wie jetzt das Verwaltungsgericht Schwerin entschieden. Die Beschwerde der Stadt Hameln beim Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht blieb erfolglos.