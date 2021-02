Schwerin: Polizei stellt alkoholisierte Autofahrer

In der vergangenen Nacht wurde ein 46-jähriger Schweriner in Friedrichsthal durch die Polizei gestoppt. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer informierte die Beamten, da das Fahrzeug vor ihm in Schlangenlinien fuhr. Ein Test beim Fahrer ergab einen Atemalk...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.